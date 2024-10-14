Biming - дашборд для криптоплатформы

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7 месяцев назад
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Сегодня я хочу показать вам дашборд аналитики майнинга.

Первым этапом работы стало флоу интерфейса, в котором отражались пути пользователя и предложение по организации карты дашборда.

Следующий этап - проработка вайрфрейма (однотонный прототип), на нем фиксируем композицию и расставляем акценты будущего дизайна.

Ну и после, самое приятное - дизайн обретает форму, цвет и становится приятным глазу и удовлетворяет потребностям пользователей!

Полагаю что с этой платформой даже частая работа с аналитикой или криптовалютой не будет скучной и утомительной!

Благодарю за просмотр кейса! Ну а если вы хотите подобный дизайн для себя – просто дайте знать об этом.