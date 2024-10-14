Biming - дашборд для криптоплатформы

Сегодня я хочу показать вам дашборд аналитики майнинга.



Первым этапом работы стало флоу интерфейса, в котором отражались пути пользователя и предложение по организации карты дашборда.



Следующий этап - проработка вайрфрейма (однотонный прототип), на нем фиксируем композицию и расставляем акценты будущего дизайна.



Ну и после, самое приятное - дизайн обретает форму, цвет и становится приятным глазу и удовлетворяет потребностям пользователей!



Полагаю что с этой платформой даже частая работа с аналитикой или криптовалютой не будет скучной и утомительной!



Благодарю за просмотр кейса! Ну а если вы хотите подобный дизайн для себя – просто дайте знать об этом.