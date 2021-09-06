CorePunk “Guild management” v2 FullScreen [MMORPG]

Нужно сделать концепт игрового интерфейса “Guild management”.

Окно включает в себя:

● Название гильдии

● Иконка гильдии и возможность ее поменять

● Имя лидера гильдии

● Гильдийский опыт

● Новости гильдии

● Список гильдийских квестов

● Возможность выйти с гильдии

● Кол-во игроков в сети и возможность нанять новых

● Настройки гильдии

● Список заявок на вступление

Можно придумать доп.функционал. Не обязательно в окне должен быть

вышеперечисленный список элементов.

Это уже не первый концепт игрового интерфейса “Guild management”. Данный вариант отличается от предыдущего тем, что он сделан для полного экрана монитора. Как и принято в современной игровой индустрии.