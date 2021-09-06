CorePunk “Guild management” v2 FullScreen [MMORPG]
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2 года назад
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Нужно сделать концепт игрового интерфейса “Guild management”.
Окно включает в себя:
● Название гильдии
● Иконка гильдии и возможность ее поменять
● Имя лидера гильдии
● Гильдийский опыт
● Новости гильдии
● Список гильдийских квестов
● Возможность выйти с гильдии
● Кол-во игроков в сети и возможность нанять новых
● Настройки гильдии
● Список заявок на вступление
Можно придумать доп.функционал. Не обязательно в окне должен быть
вышеперечисленный список элементов.
Это уже не первый концепт игрового интерфейса “Guild management”. Данный вариант отличается от предыдущего тем, что он сделан для полного экрана монитора. Как и принято в современной игровой индустрии.