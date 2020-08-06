Дизайн программы для сценаристов

О ПРОЕКТЕ:

Story Architect - это приложение для написания сценариев, книг и рассказов.

Программа имеет все необходимые опции для этих целей:

- редакторы сценариев и текстовых документов

- редактор персонажей

- режим рецензирования (комментирования) и чат

- ментальная карта (чтобы структурировать ваши мысли и идеи)

Мы также включили возможность редактировать фотографии и создавать собственные рисунки

Автор может видеть статистику проекта.

Кроме того, были нарисованы необходимые разделы: экспорт и импорт, главное меню, поиск резервных копий и многое другое.

На самом деле весь объем проделанной работы намного больше, чем отображено здесь, так как программа все еще в работе.