Дизайн программы для сценаристов

О ПРОЕКТЕ:
Story Architect - это приложение для написания сценариев, книг и рассказов.
Программа имеет все необходимые опции для этих целей:
- редакторы сценариев и текстовых документов
- редактор персонажей
- режим рецензирования (комментирования) и чат
- ментальная карта (чтобы структурировать ваши мысли и идеи)
Мы также включили возможность редактировать фотографии и создавать собственные рисунки
Автор может видеть статистику проекта.
Кроме того, были нарисованы необходимые разделы: экспорт и импорт, главное меню, поиск резервных копий и многое другое.
На самом деле весь объем проделанной работы намного больше, чем отображено здесь, так как программа все еще в работе.