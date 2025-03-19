Дизайнер по инфографике

Здравствуйте, меня зовут Ольга! Я занимаюсь инфографикой. Сделаю карточки в кратчайшие сроки (1-3 дня зависит от сложности и нагрузки). Могу создать инфографику для маркетплейсов, например, Валдбериз, Озон, Яндекс Маркет. Внесение правок в изготовленные слайды бесплатно. Посмотреть мои работы можно здесь: https://disk.yandex.ru/d/BgR4cIkOOjnQgA
Чтобы и мне и Вам было проще, для лучшей работы, от Вас мне нужно:
✓ Информация о товаре, ТЗ;
✓ Качественные фотографии товара, желательно с разных ракурсов, чтобы страницы выглядели разнообразнее (формат PNG);
✓ Конкретные пожелания в дизайне (цвет, стиль, пример, который больше всего понравился);
✓ Какие именно характеристики товара Вы бы хотели видеть на своей карточке.
Прайс:
Главная карточка - 200 руб.
Последующие карточки - 150 руб.
Буду рада помочь Вам!