Инфографика

•••••••••••••••••••••••••••• ✨ Всем привет! ✨•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•👤 Я студентка и начинающий графический дизайнер на своем пути.

•🎨 Я создаю карточки для маркетплейсов как Ozon, Wildberries, Avito, Яндекс Маркет и др.

•🧤 Я часто экспериментирую со стилями в дизайне и мой любимый - ретро. Он отлично выделит вашу работу, сделает ее необычной и привлечет молодую аудиторию.

•😊 Тем не менее, у меня есть работы и в других стилях, так что не стесняйтесь обращаться!

•💞 Так как я студентка, я легко разбираюсь в том, что привлекает молодежь и с легкостью обращу ваш продукт во что-то современное и красочное

•••••••••••••••••••••••••••••• ❓Почему я❔ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

•💷 Дешевый ценник (так как мне нужен опыт!)

•💼 Я очень компетентная, вежливая, добрая, трудолюбивая и усидчивая, я с радостью обсужу с вами все детали работы

•💎 Необычные работы, которые в особенности смогут привлечь молодежь