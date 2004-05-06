Инфографика доя маркеплейсов/WB/Ozon

Добрый день!

Меня зовут Екатерина, я графический дизайнер для маркетплейсов Wildberries и Ozon?

Сделаю твою карточку самой яркой, индивидуальной, красивой и самое главное продаваемой?

Прайс:

1-10шт от 250руб/шт

10-20 от 200руб/шт

20шт и более - 150руб/шт

окончательная цена храмами от сложности предстоящей работы, рассчитываю индивидуально

Буду очень рада сотрудничать именно с вами!

Отвечаю и работаю оперативно?

‼️Предоплата 50%‼️

Внесение поправок бесплатно

Связь WhatsApp