Инфографика доя маркеплейсов/WB/Ozon

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Меня зовут Екатерина, я графический дизайнер для маркетплейсов Wildberries и Ozon?
Сделаю твою карточку самой яркой, индивидуальной, красивой и самое главное продаваемой?
Прайс:
1-10шт от 250руб/шт
10-20 от 200руб/шт
20шт и более - 150руб/шт
окончательная цена храмами от сложности предстоящей работы, рассчитываю индивидуально
Буду очень рада сотрудничать именно с вами!
Отвечаю и работаю оперативно?
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