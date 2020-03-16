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Концепт приложения для iOS
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена
4 года назад
104 просмотра
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Кейс на Behance
Концепт приложения кошелька iOS
Первый проект под Human Interface Guidelines
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Антон
ux_ui_designer
Был
год назад
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