L

Добавлена
день назад
1 просмотр
Flux_Dev_A_vibrant_design_for_a_tshirt_featuring_neuro_art_tha_1.jpg
Flux_Dev_A_vibrant_design_for_a_tshirt_featuring_neuro_art_tha_0.jpg

Яркий дизайн футболки с изображением нейро-арта, наполненный психоделической энергией, изображающий сложные нейронные сети и абстрактные узоры мозга в завитках синего цвета электрик, ярко-розового и неоново-зеленого оттенков, в сочетании с выразительными мазками кисти и геометрическими фигурами на смелом черном фоне, который позволяет ярким цветам переливаться, с изящными линиями и текстурами, которые придают дизайну ощущение глубины и объемности, идеально подходит для создания модного образа, заставляющего задуматься.