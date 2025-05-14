Яркий дизайн футболки с изображением нейро-арта, наполненный психоделической энергией, изображающий сложные нейронные сети и абстрактные узоры мозга в завитках синего цвета электрик, ярко-розового и неоново-зеленого оттенков, в сочетании с выразительными мазками кисти и геометрическими фигурами на смелом черном фоне, который позволяет ярким цветам переливаться, с изящными линиями и текстурами, которые придают дизайну ощущение глубины и объемности, идеально подходит для создания модного образа, заставляющего задуматься.