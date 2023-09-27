Лендинг для языковой школы

ТЗ:

Создать лендинг для нашей языковой школы, который привлечет новых потенциальных студентов и поможет им ознакомиться с нашими курсами и предложениями.

Наша целевая аудитория в основном подростки и молодые люди до 35 лет, родители детей, которые хотят, чтобы ребенок изучал иностранный язык. Хотим привлечь как новичков, так и тех, кто уже имеет определенный уровень владения языком.

Хотелось бы, чтобы лендинг был современным, привлекательным и легким в использовании. Мы предпочитаем светлые цвета.

Результат:

Создан концепт лендинга. Для привлечения внимания целевой аудитории были выбраны светлые цвета с яркими акцентами, чтобы подчеркнуть энергичную и интересную подачу материала в школе. Для повышения лояльности потенциальных клиентов были добавлены блоки с преимуществами и отзывами учеников. Для упрощения записи на урок была создана простая и удобная форма, где потенциальные студенты могут оставить свои контактные данные, чтобы получить подробную консультацию или записаться на пробное занятие.