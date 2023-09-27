🚀 Уникальный дизайн, индивидуальный подход к каждому заказчику! лендинги, сайты, баннеры

Обо мне

Привет! Меня зовут Ирина, я веб-дизайнер. Стремлюсь к развитию в профессиональном плане и готова принимать новые проекты для расширения своего опыта и навыков. Я предпочитаю быть на связи с клиентами на протяжении всего процесса разработки дизайна, открыта к правкам и обратной связи. Уверенно владею программами Adobe Photoshop, Illustrator, Figma.

О ценообразовании

В начале своего пути я готова идти на уступки по ценнику, поэтому с каждым заказчиком договорюсь индивидуально

О работах

Для меня очень важно, чтобы клиент остался доволен моей работой, поэтому правки и комментарии приветствуются. Со своей стороны я выполняю работу скрупулезно и ответственно. Если мы с вами договорились о дедлайне, то работа будет предоставлена в срок, можете не переживать.

В своем дизайне я отражаю индивидуальность каждого проекта, учитываю современные тренды и UX составляющую. Обо всем остальном договоримся)

Я открыта к звонкам, если для заказчика предпочтителен такой способ связи. Также можем решить вопросы по переписке, выбирайте, как удобно.