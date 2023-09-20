APP AI

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
3 месяца назад
2 просмотра
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Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/180145109/APP


Разработка интерфейса мобильного приложения, суть которого является в купле/продаже недвижимости с помощью искусственного интеллекта.

 

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