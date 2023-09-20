Blockchain conference network

Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/172803169/Landing-pageBlockchain-Conference

О ПРОЕКТЕ:



CryptoFOX — это сеть блокчейн-конференций, объединяющая ключевых игроков криптоиндустрии и экспертов, чтобы переосмыслить будущее финансов. Мероприятие CryptoFOX состялась 31 июля 2023 года в Дубае с участием ведущих мировых криптокомпаний и блокчейн-предпринимателей.



ЗАДАЧИ:

Разработать лендинг в стиле “8 бит”, используя пиксель арт, абстрактные фигуры и формы, которые бы подчеркнули данную концепцию. Так же заказчиком были заявлены предпочитаемые шрифты: Press Start 2P и Rubik.



РЕЗУЛЬТАТ:

Интересный лэндинг, соответствует всем требованиям заказчика, симпатичный, информативный и удобный.



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