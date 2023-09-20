HUGONG Landing page

Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/171608477/Animated-landing

О ПРОЕКТЕ:

Компания ООО МДФ-КЛ занимается оптовыми и розничными продажами сварочного оборудования. Лэндинг понадобился для рекламирования и привлечения внимания к новому бренду "HUGONG", который они запускают в продажу

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1 - Разработать нетривиальный, анимированный дизайн в стиле минимализм

2 - Сверстать, подвязать ссылки/обратную связь/телефоны/почту - отправить все файлом

(cms не требовалась, своя)

РЕШЕНИЕ:

Компания уже давно на рынке, у них имелся основной сайт, многостраничный, с подробным описанием всех товаров, всеми необходимыми функциями, ребята активно ведут рекламную деятельность, используют ютуб, озон, валдберис. Так что удивить их чем-то было действительно непросто)



Для того, чтобы создать действительно что-то необычное, было решено разработать анимированный, контрастный и сочный лэндинг, с большими анимациями товара по ракурсам, градиентными переходами фона и звуковым сопровождением (ведь это действительно встречается редко).



Композиционно было решено разбить сайт на несколько зон-акцентов внимания:

1 - Описание бренда и компании реализатора;

2 - Зона рекламируемого товара;

3 - Акцент на возможности тестирования оборудования;

4 - Крупным планом подать анимации товара, а вот описание - минимально, и дополнить его ссылками на основной сайт и ютуб.



Основные направленности решения:

1 - Контрастные градиентные переходы с белого на черный;

2 - Ультра крупные заголовки;

3 - Воздушность и крупные элементы фото контента;

4 - Насыщенный оранжевый, дублирующий цветовую гамму продукции;

5 - Круглые кнопки и ценники, привлекающие дополнительное внимание и интерес.

РЕЗУЛЬТАТ:

Получился действительно необычный лэндинг для этой сферы деятельности. Удобный, понятный и красочный.

«Пощупать» можно тут: https://svarka-hugong.by/

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