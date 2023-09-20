HUGONG Landing page
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Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:
https://www.behance.net/gallery/171608477/Animated-landing
О ПРОЕКТЕ:
Компания ООО МДФ-КЛ занимается оптовыми и розничными продажами сварочного оборудования. Лэндинг понадобился для рекламирования и привлечения внимания к новому бренду "HUGONG", который они запускают в продажу
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1 - Разработать нетривиальный, анимированный дизайн в стиле минимализм
2 - Сверстать, подвязать ссылки/обратную связь/телефоны/почту - отправить все файлом
(cms не требовалась, своя)
РЕШЕНИЕ:
Компания уже давно на рынке, у них имелся основной сайт, многостраничный, с подробным описанием всех товаров, всеми необходимыми функциями, ребята активно ведут рекламную деятельность, используют ютуб, озон, валдберис. Так что удивить их чем-то было действительно непросто)
Для того, чтобы создать действительно что-то необычное, было решено разработать анимированный, контрастный и сочный лэндинг, с большими анимациями товара по ракурсам, градиентными переходами фона и звуковым сопровождением (ведь это действительно встречается редко).
Композиционно было решено разбить сайт на несколько зон-акцентов внимания:
1 - Описание бренда и компании реализатора;
2 - Зона рекламируемого товара;
3 - Акцент на возможности тестирования оборудования;
4 - Крупным планом подать анимации товара, а вот описание - минимально, и дополнить его ссылками на основной сайт и ютуб.
Основные направленности решения:
1 - Контрастные градиентные переходы с белого на черный;
2 - Ультра крупные заголовки;
3 - Воздушность и крупные элементы фото контента;
4 - Насыщенный оранжевый, дублирующий цветовую гамму продукции;
5 - Круглые кнопки и ценники, привлекающие дополнительное внимание и интерес.
РЕЗУЛЬТАТ:
Получился действительно необычный лэндинг для этой сферы деятельности. Удобный, понятный и красочный.
«Пощупать» можно тут: https://svarka-hugong.by/
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