NFT Mobile app

Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/158266739/Mobile-application

О ПРОЕКТЕ:

NFT UNDERGROUND — это сообщество свободных творческих личностей, которые хотят поделиться своими идеями и творчеством с миром; вместе развиваться, придумывать и реализовывать интересные идеи.

Этот проект выражает свое виденье и отношение к окружающей действительности с помощью искусства, и его творения так же уникальны, как и сами NFT.

ЗАДАЧИ:

Создать мобильное приложение для стартапа. Доступно изложить информацию, которая носит ознакомительный характер для пользователей и являться дополняющей к описанию проекта на маркетплейсе OpenSea и их основном сайте.

РЕШЕНИЕ:

1 - Первый шаг в разработке UX-UI проекта - изучение целевой аудитории. Исследовав её основные потребности и ожидания от мобильного приложения для NFT, я установила, какие функции и возможности являются приоритетными для пользователей. Был проанализирован рынок блокчейн технологий, интересы и приоритеты потенциальных потребителей, разработана система User Person.

2 - Для проекта была разработана Matrix idea, так же основанная на глубоком UX анализе подобных проектов. Она включает в себя пункты, необходимые дня успешного создания и продвижения проекта.

4 - Создание информационной архитектуры (Navigation flows). Была разработана удобная и понятная структура приложения, определены основные разделы и подразделы. Элементы размещены таким образом, чтобы пользователи могли легко найти нужную информацию и функции.

5 - Дизайн пользовательского интерфейса: цветовая схема базируется на контрасте черных, белых, ярко салатовых элементов и градиентов бэкграунда. Такая палитра была выбрана потому, что эти цвета у многих (и у меня в том числе) ассоциируются с тематикой блокчейн и нфт. Данное сочетание выглядит вызывающе, немного настораживает и запоминается. Достаточно спокойная типографика (семейство шрифтов M PLUS 1), иконки и общая навигация не отвлекают на себя внимание и оставляют приоритет непосредственно самим коллекциям нфт.

РЕЗУЛЬТАТ:

Насыщенное и яркое приложение, которое в полной мере отражает концепт нфт и блокчейн технологий, удобное, понятное, привлекательное.

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