Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/169891561/Gaming-mobile-app

О ПРОЕКТЕ:

Ко мне обратились с известной всем фрилансерской биржи Upwork с просьбой разработать нетривиальный UI дизайн игры IMMENSUS, для мобильных телефонов. В игре пользователи могут выбирать тему соревнования и бросать друг другу “перчатку - вызов”

ЗАДАЧИ:

Разработать нетривиальный, яркий, сочный интерфейс многопользовательской онлайн игры, суть которой заключается в соревновании пользователей, с различными уровнями сложности.

РЕШЕНИЕ:

Было решено использовать ИИ по максимуму в данном проекте. Все иллюстрации к игре были разработаны с помощью нейросетей. Пришлось повозиться, конечно, но результат говорит сам за себя – сочные, красочные, эксклюзивные, потрясающие детализированные иллюстрации.

Цветовое решение построено на контрасте черного и палитре различных неоновых оттенков, основным из которых выступает светящийся бирюзовый. Спокойный тон этого цвета вызывает интерес и манит именно тем, что он светится. Навигация, пункты меню и иконки менее насыщенны и имеют приглушенные оттенки бирюзового и белых тонов, дабы не раздражать пользователя. Ярко красным акцентом подана кнопка – перчатка «бросить вызов», которая и начинает игру с выбранным противником.

Типографика:

1 - Для заголовков и важной информации для пользователя был выбран шрифт Aldrich, размашистый и вызывающий. На мой взгляд, его графический дизайн очень тянет на себя внимание и подчеркивает концепцию игровой индустрии.

2 - Основной текст и дополнения – Actor и Inter. Спокойные приятные шрифты, подходящие по стилистике к Aldrich.

3 – Вызывающий Aldrich был использован для текстового контента первой важности, так сказать. Actor, достаточно «фривольный» - текстовой информации второго типа важности. Inter - приятный, отлично читабельный – для подачи основной информации.

Динамичные косые кнопки и элементы описания идут на встречу друг другу, подчеркивая резкость и смысл «соревновательности» игры. Круглые элементы, разорваны и чем-то напоминают знаки опасности «осторожно электричество» или «осторожно радиация». Что, естественно, так же создает дополнительное напряжение.

РЕЗУЛЬТАТ:

Просто бомбический, не побоюсь этого слова, интерфейс)

Навигация и функционал был представлен заказчиком, с меня требовался только UI дизайн.



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