Landing page

Подробная презентация проекта в моем профиле на Behance:

https://www.behance.net/gallery/158270231/Online-StoreChain-of-stores-selling-Swiss-watches



О ПРОЕКТЕ:

Частному предпринимателю, который занимается прокатом электроинструмента потребовался сайт, который бы одновременно являлся и лэндингом и мини магазином. Интересное сочетание запроса, и не менее интересный подход к решению проблемы)



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1- Разработать одностраничный сайт, в котором во всплывающих окнах могли бы разместиться: ассортимент товара, развернутый каталог с описанием продукта, корзина, формы «забронировать», «обратный звонок», «заявка принята». 404 была разработана в подарок)

2- Создать интересный, «не как у всех» сайт.

Передать «атмосферу электроинструмента», как в цветовом решении сайта, так и стилистическом.



РЕШЕНИЕ:

Проанализировав конкурентную базу данного заказа, я пришла к выводу, что основная масса стремится подать информацию «черным по белому», просто разбавив ее картинками, взятыми из интернета.

Кардинальность отличия моего решения заключалось в следующем:

1- Подобрать цветовую палитру, которая привлекательна глазу, и соответствует расцветке ведущих брендов производителей электроинструмента.

2- Композицией линий, а также их цветовым решением, подчеркнуть то, что ток течет по проводам, которые соединяют все то, что должно работать.

3- Добавить нотку «мы свои, на ты» в семантике заголовков, так как целевая аудитория данной сферы деятельности, предпочитает общаться именно так, и это приведет к положительному расположению, увеличит интерес и, соответственно, продажи обратившегося ко мне заказчика.

РЕЗУЛЬТАТ:

Получился интересный, спокойный, классический дизайн и удобная навигация, что и было заявлено в требованиях заказчика.

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