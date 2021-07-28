DeepH - Приложение для здорового образа жизни
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2 года назад
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Дизайн и прототипирования приложения Deep Health. Приложение направлено на улучшение качества жизни с помощью медитаций, правильного питания, занятием спортом и здорового сна. Над этим проектом я работаю на постоянной основе с Латвийской продуктовой команды из Риги. Я отвечаю за UX процессы и интерфейсные UI решения.