DeepH - Приложение для здорового образа жизни

Дизайн и прототипирования приложения Deep Health. Приложение направлено на улучшение качества жизни с помощью медитаций, правильного питания, занятием спортом и здорового сна. Над этим проектом я работаю на постоянной основе с Латвийской продуктовой команды из Риги. Я отвечаю за UX процессы и интерфейсные UI решения.