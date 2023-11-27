Healer - Мобильное приложение

HEALER | Онлайн - консультации врачей

Мобильное приложение для консультаций с врачами через ваше мобильное устройство. Приложение выполнено в минималистичном и понятном пользователю стиле, что поможет быстро найти нужного специалиста и быстро получить консультацию без похода в поликлинику.



https://www.behance.net/gallery/184584911/HEALER-onlajn-konsultacii-vrachej-Mobile-app