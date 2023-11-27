Healer - Мобильное приложение

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
месяц назад
6 просмотров
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HEALER | Онлайн - консультации врачей
Мобильное приложение для консультаций с врачами через ваше мобильное устройство. Приложение выполнено в минималистичном и понятном пользователю стиле, что поможет быстро найти нужного специалиста и быстро получить консультацию без похода в поликлинику.

https://www.behance.net/gallery/184584911/HEALER-onlajn-konsultacii-vrachej-Mobile-app