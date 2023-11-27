THE SUN | Новостной сайт Ознакомьтесь с редизайном сайта, сделанным для THE SUN — британская газета-таблоид, основанная в 1964 году. Газета «THE SUN» широко известна благодаря историям о жизни звёзд, в том числе скандальным и провокационным, а также об индустрии развлечений (истории и слухи о поп-музыке, телевизионных сериалах и т. п.)



https://www.behance.net/gallery/181589223/THE-SUN-News-website