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Мобильное приложение магазина
Дизайн мобильных приложений
Добавлена
2 года назад
72 просмотра
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Мобильное приложение по продаже ваз и декора
Представлены 3 экрана:
Экран с товаром
Экран корзины
Экран оформления
1920x1202
420 КБ
Дарья Корсунова
DaryaKorsunova
Была
6 месяцев назад
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