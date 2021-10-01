Мобильное приложение магазина

Добавлена
2 года назад
72 просмотра
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Мобильное приложение по продаже ваз и декора

Представлены 3 экрана:

  • Экран с товаром
  • Экран корзины
  • Экран оформления