Мобильное приложение SoundLove

Задачей было разработать приложение удобное в использовании и в функционировании для прослушивания музыки онлайн в телефоне. Приложение было разработано по Гайдлайнам от Google Material Design. Были разработаны иконки, логотип, подобраны шрифты и цвет, который отражает яркость и лёгкость приложения.