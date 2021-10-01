Приложение для йоги

Добавлена
2 года назад
30 просмотров
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Мобильно приложение для занятий расстяжкой и йогой

Представлены два экрана:

  • Профиль преподавателя
  • Экран настроек