Приложение YouMeal
Дизайн мобильных приложений
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13 дней назад
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Разработка сервиса доставки готовой еды YouMeal.
YouMeal делают упор на здоровую еду и быструю доставку.
Этапы работы включали в себя:
Создание визуальной концепцию будущего приложения YouMeal
Анализ опыта пользователей и создание карты пути клиента
Проектирование пользовательского сценария и разработка прототипа на его основе
Юзабилити-тестирование
Создание макетов визуального решения на основе прототипа