Приложение YouMeal

Разработка сервиса доставки готовой еды YouMeal. YouMeal делают упор на здоровую еду и быструю доставку.

Этапы работы включали в себя:

Создание визуальной концепцию будущего приложения YouMeal

Анализ опыта пользователей и создание карты пути клиента

Проектирование пользовательского сценария и разработка прототипа на его основе

Юзабилити-тестирование

Создание макетов визуального решения на основе прототипа







