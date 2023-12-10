Приложение YouMeal

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
13 дней назад
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Разработка сервиса доставки готовой еды YouMeal.  YouMeal делают упор на здоровую еду и быструю доставку.
Этапы работы включали в себя:

  • Создание визуальной концепцию будущего приложения YouMeal

  • Анализ опыта пользователей и создание карты пути клиента

  • Проектирование пользовательского сценария и разработка прототипа на его основе

  • Юзабилити-тестирование

  • Создание макетов визуального решения на основе прототипа