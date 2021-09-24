Spender - трекер расходов

Spender позволит контролировать Ваши расходы, при этом не отнимая много времени. Недоумеваете, куда утекли Ваши деньги? Несколько секунд на добавление покупки сэкономит Вам много нервных клеток. Интерфейс прост, с ним не придется разбираться: нужно лишь открыть, добавить и готово, ваша новая трата учтена.

Почему Spender?

• Интуитивность. В приложении нет ничего лишнего- не нужно разбираться с сотней ненужных функций.

• Система категорий позволит легко разделить траты.

• Гибкая система отслеживания трат: теперь Вы решаете, когда начнется месяц.

• Синхронизация данных. Вы можете использовать один аккаунт на нескольких устройствах.

• Минималистичный дизайн. В приложении нет ничего, что бы отвлекало или раздражало.

• Наглядная статистика. Посмотрите, куда ушли ваши деньги на графиках и диаграммах.

Приятного использования!