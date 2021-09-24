Spender - трекер расходов

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Spender позволит контролировать Ваши расходы, при этом не отнимая много времени. Недоумеваете, куда утекли Ваши деньги? Несколько секунд на добавление покупки сэкономит Вам много нервных клеток. Интерфейс прост, с ним не придется разбираться: нужно лишь открыть, добавить и готово, ваша новая трата учтена.
Почему Spender?
• Интуитивность. В приложении нет ничего лишнего- не нужно разбираться с сотней ненужных функций.
• Система категорий позволит легко разделить траты.
• Гибкая система отслеживания трат: теперь Вы решаете, когда начнется месяц.
• Синхронизация данных. Вы можете использовать один аккаунт на нескольких устройствах.
• Минималистичный дизайн. В приложении нет ничего, что бы отвлекало или раздражало.
• Наглядная статистика. Посмотрите, куда ушли ваши деньги на графиках и диаграммах.
Приятного использования!