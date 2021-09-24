Логотип и дизайн упаковки: Чай + добавки

Техническое задание:

"Дизайн логотипа для линейки чаев (всего 8 позиций). Концепция продукта в том, что в ней представлены 2 товара, взаимно дополняющие друг друга по вкусу, которые в то же время, можно использовать как отдельные напитки. Основной продукт высококачественный чай, плюс комплект трав-приправ, отлично подходящих именно к этому чаю. Дизайн должен подчеркивать концепцию синергии 2х продуктов, основной концепт «Чай плюс натуральные и вкусные добавки», а так же вкусность и уют."