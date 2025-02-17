Мой прайс-лист

Прайс лист
Описание прайс-листа
Здесь вы можете ознакомиться с базовыми тарифами на мои услуги в сфере веб- и графического дизайна. Этот прайс-лист создан для вашего удобства: он поможет сориентироваться в стоимости типовых проектов и сэкономить время на первичное обсуждение.
Что внутри?
- Понятная структура: цены распределены по категориям (например, лендинги, сайты-визитки, логотипы, фирменный стиль, рекламная графика).
- Гибкие условия: указанные суммы — это стартовая планка. Итоговая стоимость всегда обсуждается индивидуально, исходя из сложности, сроков и ваших пожеланий.
- Примеры работ: рядом с ценами вы найдете ссылки на кейсы из портфолио, чтобы оценить качество и соответствие вашим ожиданиям.
Почему это важно?
Я ценю ваше время и стремлюсь к максимальной прозрачности. Даже стандартные проекты всегда получают персональный подход — от креатива до технической реализации. Если ваш запрос выходит за рамки типовых задач, просто напишите мне — вместе составим план, который будет работать именно на ваши цели.
Готовы начать? Давайте обсудим детали!