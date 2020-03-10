Новогодний дизайн

Добавлена
4 года назад
68 просмотров
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Новогодний дизайн упаковки крышки коробки с продуктом, их логотипом "LILLET". 

Несколько вариантов.