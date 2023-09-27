Обложка с книгами для постов в телеграм
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Обложки для постов для канала book_short
Обложки в стиле минимализма, чтобы отражать характер канала и не перегружать пользователя лишней информацией.
Черный цвет - фон, белый основной, красный - дополнительный.