Обложка с книгами для постов в телеграм

Дизайн продукции
Добавлена
3 месяца назад
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Обложки для постов для канала book_short

Обложки в стиле минимализма, чтобы отражать характер канала и не перегружать пользователя лишней информацией.


Черный цвет - фон, белый основной, красный - дополнительный.