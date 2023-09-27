Лого для телеграм канала с загадками

Логотипы и Знаки
Добавлена
3 месяца назад
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Канал Поломай мозг: polomai_mozg

Логотип выполнен в минимализме.

По середине находится пазл, намекающий, что канал про загадки/головоломки/задачки.

Градиентовое свечение выбрано, чтобы логотип смотрелся не так строго.