Разработка макетов для вашего бизнеса

Привет! Меня зовут Евгения Орлова - я графический дизайнер.

Более 5 лет я занимаюсь дизайном печатной продукции: визитки, буклеты, листовки...

А так же занимаюсь разработкой макетов для наружной рекламы: баннеры, вывески, штендеры...

Разрабатываю логотипы и фирменные стили.

К сожалению не все работы представлены в поем портфолио, так как ни когда не задумывалась над тем, что когда то буду буду заниматься фрилансом! И в связи с этим не собирала работы =( в чем мой огромный минус!

Но надеюсь на сотрудничество с вами!

Выполняя ваши заказы буду пополнять портфолио)