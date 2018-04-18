Разработка макетов для вашего бизнеса

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Меня зовут Евгения Орлова - я графический дизайнер.
Более 5 лет я занимаюсь дизайном печатной продукции: визитки, буклеты, листовки...
А так же занимаюсь разработкой макетов для наружной рекламы: баннеры, вывески, штендеры...
Разрабатываю логотипы и фирменные стили.
К сожалению не все работы представлены в поем портфолио, так как ни когда не задумывалась над тем, что когда то буду буду заниматься фрилансом! И в связи с этим не собирала работы =( в чем мой огромный минус!
Но надеюсь на сотрудничество с вами!
Выполняя ваши заказы буду пополнять портфолио)