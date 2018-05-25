Evro_geniya

Дизайн полиграфии

Опыт работы

ООО "NMS" Рекламное агентство г. Новосибирск

Менеджер-дизайнер

Работаю на данный момент

Прием и ведение заказов, а так же разработка дизайна

ООО "Байкал"г.Новосибирск

Дизайнер-технолог

Октябрь 2017 – Декабрь 20172 месяца

Подготовка и конструирование чертежей к изготовлению рекламных вывесок

ООО РИА "АЛЕКС"

Менеджер – дизайнер

Ноябрь 2014 – Июль 20161 год и 8 месяцев

Создание дизайнов наружной рекламы ( баннера, вывески, световые короба, штендеры, брендирование авто.,стенды и т.д т.п)и расчет материриалов на изготовление изделия. Прием и ведение заказов.

РПЦ "Цифра"

Дизайнер сувенирной продукции

Февраль 2014 – Ноябрь 20149 месяцев

Создание макетов, подготовка к печати, изготовление продукцииРабота на плотере, сублимация.

Ключевые навыки1С: Предприятие; CorelDRAW; Adobe Photoshop; MS Excel; ArtCam Pro;