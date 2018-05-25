Evro_geniya

Опыт работы
ООО "NMS" Рекламное агентство г. Новосибирск
Менеджер-дизайнер
Работаю на данный момент
Прием и ведение заказов, а так же разработка дизайна
ООО "Байкал"г.Новосибирск
Дизайнер-технолог
Октябрь 2017 – Декабрь 20172 месяца
Подготовка и конструирование чертежей к изготовлению рекламных вывесок
ООО РИА "АЛЕКС"
Менеджер – дизайнер
Ноябрь 2014 – Июль 20161 год и 8 месяцев
Создание дизайнов наружной рекламы ( баннера, вывески, световые короба, штендеры, брендирование авто.,стенды и т.д т.п)и расчет материриалов на изготовление изделия. Прием и ведение заказов.
РПЦ "Цифра"
Дизайнер сувенирной продукции
Февраль 2014 – Ноябрь 20149 месяцев
Создание макетов, подготовка к печати, изготовление продукцииРабота на плотере, сублимация.
Ключевые навыки1С: Предприятие; CorelDRAW; Adobe Photoshop; MS Excel; ArtCam Pro;