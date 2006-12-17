The International: история, формат и факты (инфографика)

Инфографика, посвящённая крупнейшему киберспортивному турниру по Dota 2 — The International.

В проекте визуально представлены ключевые факты о турнире: история, особенности формата, призовой фонд, легендарные команды и рекорды. Работа выполнена на английском языке с акцентом на структуру, читабельность и визуальную подачу информации.

Проект сочетает в себе графический дизайн, подбор и обработку изображений, структурирование текста и адаптацию информации на английском языке.

Подходит для образовательного или презентационного использования, в том числе в сфере eSports.