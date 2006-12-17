The International: история, формат и факты (инфографика)
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2 дня назад
Инфографика, посвящённая крупнейшему киберспортивному турниру по Dota 2 — The International.
В проекте визуально представлены ключевые факты о турнире: история, особенности формата, призовой фонд, легендарные команды и рекорды. Работа выполнена на английском языке с акцентом на структуру, читабельность и визуальную подачу информации.
Проект сочетает в себе графический дизайн, подбор и обработку изображений, структурирование текста и адаптацию информации на английском языке.
Подходит для образовательного или презентационного использования, в том числе в сфере eSports.