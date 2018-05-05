*Шапка на канал YouTube* №2

Добавлена
6 лет назад
118 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Шапка для вашего канала на ютуб, заказать шапку можете у меня просто напеши мне в лс.
  • Шапка будет переделана на ваш ник, только как вы её закажете.
  • Если же вам не понравелась моя робота, я её сразу же переделю.
   4. Цены маленькие, Качество хорошое, время работы быстрое.  

   5.Время работы от 1 часа до 1 дня.

  

   6. Мои вк https://vk.com/avagaer

  1. ИНФОРМАЦИЯ: ДАНУЮ ШАПКУ Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ НА СВОЕМ КАНАЛЕ.

 2. ИНФОРМАЦИЯ: ЗАКАШИКАМ Я ДЕЛАЮ ГАРАЗДО ЛУДЧЕ.

3. ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ОБРОШАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА БЕЛЫЙ ЦВЕТ Я ВАМ  ПЕРЕКРАШУ ПОД ФОН.