Шапка на канал YouTube* №2

Шапка для вашего канала на ютуб, заказать шапку можете у меня просто напеши мне в лс.

Шапка будет переделана на ваш ник, только как вы её закажете.

Если же вам не понравелась моя робота, я её сразу же переделю.

4. Цены маленькие, Качество хорошое, время работы быстрое.

5.Время работы от 1 часа до 1 дня.

6. Мои вк https://vk.com/avagaer

1. ИНФОРМАЦИЯ: ДАНУЮ ШАПКУ Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ НА СВОЕМ КАНАЛЕ.

2. ИНФОРМАЦИЯ: ЗАКАШИКАМ Я ДЕЛАЮ ГАРАЗДО ЛУДЧЕ.

3. ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ОБРОШАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА БЕЛЫЙ ЦВЕТ Я ВАМ ПЕРЕКРАШУ ПОД ФОН.