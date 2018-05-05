Шапка на канал YouTube* №3

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- Шапка для вашего канала на ютуб, заказать шапку можете у меня просто напеши мне в лс.
- Шапка будет переделана на ваш ник, только как вы её закажете.
- Если же вам не понравелась моя робота, я её сразу же переделю.
5.Время работы от 1 часа до 1 дня.
6. Мои вк https://vk.com/avagaer
1. ИНФОРМАЦИЯ: ДАНУЮ ШАПКУ Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ НА СВОЕМ КАНАЛЕ.