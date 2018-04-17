Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для ARABESKI Show-Room запущен и готов решать чьи-то повседневные потребности. Все задачи проекта реализованы - заказчик доволен.
Задачи проекта:
- покупка домена и хостинга;
- установка платформы WordPress и необходимых плагинов для корректной работы сайта;
- разработка уникального дизайна;
- адаптивная верстка для пк, планшет и телефона;
- базовая настройка SEO.
В ARABESKI SHOW ROOM вы найдете множество вариантов для оформления квартиры, дома, ресторана, гостиницы, салона и т.д. Здесь собраны ведущие производители Америки и Европы в направлении:
шторы, обои, карнизы и ковры! В наличии более 15000 образцов!