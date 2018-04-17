Сайт для ARABESKI Show-Room запущен и готов решать чьи-то повседневные потребности. Все задачи проекта реализованы - заказчик доволен.

Задачи проекта:

- покупка домена и хостинга;

- установка платформы WordPress и необходимых плагинов для корректной работы сайта;

- разработка уникального дизайна;

- адаптивная верстка для пк, планшет и телефона;

- базовая настройка SEO.

В ARABESKI SHOW ROOM вы найдете множество вариантов для оформления квартиры, дома, ресторана, гостиницы, салона и т.д. Здесь собраны ведущие производители Америки и Европы в направлении:

шторы, обои, карнизы и ковры! В наличии более 15000 образцов!

http://www.arabeski.com.ua/.