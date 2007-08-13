ArtDigital

Задача: Создать интуитивный интерфейс для торговли цифровыми активами (NFT) с акцентом на безопасность и удобство для художников и коллекционеров.

Что сделано:

1) Проектирование ядра платформы:

• Аукционная система с таймерами и ставками в ETH

• Личный кабинет для управления коллекциями (Azuki, Cool Cats NFT и др.)

• Инструменты minting (загрузка JPG/PNG до 50MB)

2) Особенности интерфейса:

• Адаптивные карточки NFT с детализацией: статус, цена, история сделок

• Виджеты для отслеживания трендов (The Doge Pound, Pudgy Penguins и др.)

• Интеграция с кошельками (MetaMask, Binance Wallet)

3) Безопасность: • Верификация контрактов (Ethereum, Polygon)

• Защита от "поддельных" коллекций

Результат:

• Упрощение процесса minting на 60%

• Поддержка 5 блокчейнов (ETH, AVAX, MATIC и др.)

• Готовые UI-киты для мобильной версии (iOS/Android)