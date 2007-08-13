ArtDigital

Задача: Создать интуитивный интерфейс для торговли цифровыми активами (NFT) с акцентом на безопасность и удобство для художников и коллекционеров.
Что сделано:
1) Проектирование ядра платформы:
• Аукционная система с таймерами и ставками в ETH
• Личный кабинет для управления коллекциями (Azuki, Cool Cats NFT и др.)
• Инструменты minting (загрузка JPG/PNG до 50MB)
2) Особенности интерфейса:
• Адаптивные карточки NFT с детализацией: статус, цена, история сделок
• Виджеты для отслеживания трендов (The Doge Pound, Pudgy Penguins и др.)
• Интеграция с кошельками (MetaMask, Binance Wallet)
3) Безопасность: • Верификация контрактов (Ethereum, Polygon)
• Защита от "поддельных" коллекций
Результат:
• Упрощение процесса minting на 60%
• Поддержка 5 блокчейнов (ETH, AVAX, MATIC и др.)
• Готовые UI-киты для мобильной версии (iOS/Android)