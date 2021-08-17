Atelier Jecrois | Лендинг

О проекте

Jecrois – ателье, которое занимается пошивом платьев на заказ.

Задачи

Предоставить информацию о компании Jecrois, которая занимается пошивом платьев на заказ.

Показать преимущества заказа индивидуального пошива одежды.

Сделать акцент на сильных сторонах бренда, а именно высокое качество изделий и выполнение индивидуальных пожеланий клиента касательно изделия.

Осведомить посетителя сайта, что ателье компании располагается в городе Киев и предоставляет свои услуги только жителям этого города.

Предоставить информацию о ценах, сроках и процессе выполнения заказа.

Цель сайта

Вызвать интерес у потенциального клиента к заказу пошива платья на заказ по индивидуальным меркам в ателье Jecrois и предоставить возможность оставить заявку для заказа.