Atelier Jecrois | Лендинг

Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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О проекте

Jecrois – ателье, которое занимается пошивом платьев на заказ.

Задачи

  • Предоставить информацию о компании Jecrois, которая занимается пошивом платьев на заказ.
  • Показать преимущества заказа индивидуального пошива одежды.
  • Сделать акцент на сильных сторонах бренда, а именно высокое качество изделий и выполнение индивидуальных пожеланий клиента касательно изделия.
  • Осведомить посетителя сайта, что ателье компании располагается в городе Киев и предоставляет свои услуги только жителям этого города.
  • Предоставить информацию о ценах, сроках и процессе выполнения заказа.

Цель сайта

Вызвать интерес у потенциального клиента к заказу пошива платья на заказ по индивидуальным меркам в ателье Jecrois и предоставить возможность оставить заявку для заказа.