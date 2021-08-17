Atelier Jecrois | Лендинг

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте
Jecrois – ателье, которое занимается пошивом платьев на заказ.
Задачи
- Предоставить информацию о компании Jecrois, которая занимается пошивом платьев на заказ.
- Показать преимущества заказа индивидуального пошива одежды.
- Сделать акцент на сильных сторонах бренда, а именно высокое качество изделий и выполнение индивидуальных пожеланий клиента касательно изделия.
- Осведомить посетителя сайта, что ателье компании располагается в городе Киев и предоставляет свои услуги только жителям этого города.
- Предоставить информацию о ценах, сроках и процессе выполнения заказа.
Цель сайтаВызвать интерес у потенциального клиента к заказу пошива платья на заказ по индивидуальным меркам в ателье Jecrois и предоставить возможность оставить заявку для заказа.