Банк "РосГосБанк"

Я предоставляю Вашему вниманию , свой проект по Банковской тематике. В дизайне участвуют основных три цвета : зеленый , черный , белый .

Зеленый цвет выбран не случайно , это цвет жизни и благополучия. Сайт яркий и светлый .Блоки расставлены очень выигрышно , что создает удобство при его ознакомлении и легкости найти нужную информацию. Сайт разработанный по этому шаблону даст явные преимущества для посещения реального Банка. Он продуман и поэтому можно быть уверенным в том что он привлечет внимание (вкладчиков , заемщиков и других посетителей).