Бытовая техника

Интернет магазин Украинской бытовой техники.

Разработка под ключ.

В задачу входило:

Анализ конкурентов.

Разработка логотипа.

Адаптивный дизайн, более чем под 5 разрешений для смартфонов и планшетов.

Адаптивная верстка всех разработанных макетов.

Натяжка на CMS (CS-cart).

Проект успешно выполнен, а интернет магазин функционирует и бьет своих конкурентов.

Разработка — Худобин Роман