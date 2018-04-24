Бытовая техника

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин Украинской бытовой техники.
Разработка под ключ.
В задачу входило:
- Анализ конкурентов.
- Разработка логотипа.
- Адаптивный дизайн, более чем под 5 разрешений для смартфонов и планшетов.
- Адаптивная верстка всех разработанных макетов.
- Натяжка на CMS (CS-cart).
Разработка — Худобин Роман