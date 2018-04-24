Бытовая техника

Добавлена
6 лет назад
1922 просмотра
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Интернет магазин Украинской бытовой техники.

Разработка под ключ.

В задачу входило:

  • Анализ конкурентов.
  • Разработка логотипа.
  • Адаптивный дизайн, более чем под 5 разрешений для смартфонов и планшетов.
  • Адаптивная верстка всех разработанных макетов.
  • Натяжка на CMS (CS-cart).
Проект успешно выполнен, а интернет магазин функционирует и бьет своих конкурентов.

Разработка — Худобин Роман