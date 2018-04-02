Универсальный шаблон для магазина со множеством возможностей. хорошо подходит для продажи мужской одежды. Современны минималистичный дизайн. 29 уникальных страниц. 7 видов главных страниц, 3 варианта lookbook, 4 вида магазина, product preview slider, product quick view. Все настраивается из админ панели. Хорошо отображается как на мобильных устройствах, так и на больших мониторах.