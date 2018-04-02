Универсальный шаблон на котором можно построить как простой блог, так и большой магазин. Дизайн магазина хорошо подходит для продажи женских аксессуаров и одежды. Современны минималистичный дизайн. 33 уникальных страниц. 8 видов главных страниц, 4 варианта портфолио, 6 видов магазина, 6 видов блога. Все настраивается из админ панели. Хорошо отображается как на мобильных устройствах ,так и на больших мониторах.