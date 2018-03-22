Дизай веб-приложения для прочтения книг "Feelbook"

Данная работа включает в себя полноценный пользовательский интерфейс, пользователи сайта имеют свой профиль, могут общаться и вести блог, быть в курсе новостей, рекомендовать, обсуждать читать онлайн и скачивать книги. В приложении предусмотрен ночной режим, чтобы не напрягать глаза пользователей, так как зачастую книги читаются в темное время суток. Так же в приложении разработан дизайн теста для определения книг по вкусовым предпочтениям пользователя.