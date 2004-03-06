Дизайн блоков сайта

Создавала дизайн для авторов курса в различной цветовой гамме и стилистических решениях (клиент сам выбирал какой дизайн ему больше нравится). Дизайн был создан за несколько часов с учетом срочного выполнения работы.

В стоимость работы вошло создание дизайна в графическом редакторе, подбор графических элементов (иконок, изображений), подбор подходящего шрифта и гарнитуры, внесение правок, сдача дизайна в желаемом расширении.

Стоимость работы — 3000 ₽