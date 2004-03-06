Привет! Я Полина.
Графический дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, переводчик и также учусь на smm специалиста.
Своими сильными сторонами считаю — умение слушать клиента и понимать его видение итогового результата и открытость к новым идеям и предложениям.
— Я аргументирую свои решения и согласовываю с клиентами.
— Владею навыками и дизайнера, и копирайтера. Это значит, что при необходимости напишу продающий текст и размещу его на сайте. Для вас выгода в том, что не придется нанимать дополнительных исполнителей и оплачивать их работу.
— Ставлю средние рыночные цены. Трезво оцениваю свою работу.
— Владею английским языком.
— Ценю время клиента. Работаю качественно и в считанные дни. В зависимости от услуги процесс работы занимает 1-14 дней.
Преимущественно работаю на платформе Tilda и в графическом редакторе Figma. Дополнительно знаю интерфейсы похожих платформ.
Всегда рада новым знакомствам и проектам!
- Дизайн главных страниц сайта19 просмотров
- Дизайн блоков сайта25 просмотров
- Дизайн блоков сайта18 просмотров