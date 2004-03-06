Привет! Я Полина. Графический дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, переводчик и также учусь на smm специалиста.

Привет! Я Полина.

Графический дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, переводчик и также учусь на smm специалиста.

Своими сильными сторонами считаю — умение слушать клиента и понимать его видение итогового результата и открытость к новым идеям и предложениям.

— Я аргументирую свои решения и согласовываю с клиентами.

— Владею навыками и дизайнера, и копирайтера. Это значит, что при необходимости напишу продающий текст и размещу его на сайте. Для вас выгода в том, что не придется нанимать дополнительных исполнителей и оплачивать их работу.

— Ставлю средние рыночные цены. Трезво оцениваю свою работу.

— Владею английским языком.

— Ценю время клиента. Работаю качественно и в считанные дни. В зависимости от услуги процесс работы занимает 1-14 дней.

Преимущественно работаю на платформе Tilda и в графическом редакторе Figma. Дополнительно знаю интерфейсы похожих платформ.

Всегда рада новым знакомствам и проектам!