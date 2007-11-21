Дизайн для сайта "Мета"

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Продукция фирмы "Мета" - это собственного производства печь-камины, которые делают обогрев квартиры и создают приятное атмосферу уюта.
Для сайта был разработан эксклюзивный дизайн. Проект представляет собой сайт, с элементами интернет-магазина, выполненный в стиле интерьера в квартире.
Дизайн разработан для студии "ArtLab".