Дизайн для сайта "Мета"

Продукция фирмы "Мета" - это собственного производства печь-камины, которые делают обогрев квартиры и создают приятное атмосферу уюта.

Для сайта был разработан эксклюзивный дизайн. Проект представляет собой сайт, с элементами интернет-магазина, выполненный в стиле интерьера в квартире.

Дизайн разработан для студии "ArtLab".