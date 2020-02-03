Дизайн главной страницы сайта по продаже гитар

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн главной страницы сайта по продаже и изготовлению гитар
Структура следующая:
- Первый экран – новинки и специальные предложения
- Быстрый фильтр – выбор конкретного вида гитары
- Распределение на бюджетный и эксклюзивный сегменты
- Рекламная вставка нового аксессуара
- Выбор гитары как у знаменитости
- Блок доверия