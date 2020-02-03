Дизайн главной страницы сайта по продаже гитар

Добавлена
4 года назад
109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн главной страницы сайта по продаже и изготовлению гитар

Структура следующая:

  • Первый экран – новинки и специальные предложения
  • Быстрый фильтр – выбор конкретного вида гитары
  • Распределение на бюджетный и эксклюзивный сегменты
  • Рекламная вставка нового аксессуара
  • Выбор гитары как у знаменитости
  • Блок доверия