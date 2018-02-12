Дизайн интернет сайта вейп-шопа

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Моя первая работа!
Задачей было создать красивый продающий дизайн для магазина, продающего электронные сигареты, жидкости для парения, а так же комплектующие.
Созданы главная страница, каталоги товаров, корзина и прочие элементы продающего интернет магазина.
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