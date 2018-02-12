Дизайн интернет сайта вейп-шопа

Моя первая работа!

Задачей было создать красивый продающий дизайн для магазина, продающего электронные сигареты, жидкости для парения, а так же комплектующие.

Созданы главная страница, каталоги товаров, корзина и прочие элементы продающего интернет магазина.

Ознакомиться можно по ссылке

http://par-king.zone/