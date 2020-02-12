Дизайн лендинга для компании по продаже мебели

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Дизайн для лендинга по продаже мебели на заказ. Требовалось создать стильный и лаконичный сайт. В работе использовала стиль минимализм.
Website design for a furniture store. I used a minimalism style.
Полный проект: https://www.behance.net/gallery/91830627/mebel-na-zakaz-Landing-page