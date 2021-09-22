Дизайн лендинга для студии грумминга

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Groomworld — это небольшая сеть студий грумминга собак и кошек. Молодой коллектив, с активной жизненной позицией. Ребята придерживаются максимально экологичного отношения к животным.
Мастера заботятся не только об удобстве четвероногих друзей, но и создают уютную атмосферу на время жидания их хозяев.
Основной задачей было создание одностраничного сайт для облегчения взаимодействия клиента и студии.
Рассказать об услугах и ценах, показать преимущества, портфолио и отзывы клиентов. Разработать быструю форму записи.