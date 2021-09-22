Дизайн лендинга для студии грумминга

Groomworld — это небольшая сеть студий грумминга собак и кошек. Молодой коллектив, с активной жизненной позицией. Ребята придерживаются максимально экологичного отношения к животным.

Мастера заботятся не только об удобстве четвероногих друзей, но и создают уютную атмосферу на время жидания их хозяев.

Основной задачей было создание одностраничного сайт для облегчения взаимодействия клиента и студии.

Рассказать об услугах и ценах, показать преимущества, портфолио и отзывы клиентов. Разработать быструю форму записи.