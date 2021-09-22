Редизайн корпоративного сайта для винодельни

Основная задача редизайна сайта — повышение лояльности существующих и привлечение новых клиентов.

В целях решения поставленной задачи, был проведен анализ целевой аудитории. Я подобрала новую цветовую схему. Она сочетает в себе отражение основных ценностей компании и ожиданий целевой аудитории.

Навигация сайта стала нагляднее и удобнее для конечного пользователя. Это упростит процесс взаимодействия с сайтом и повысит его конверсию